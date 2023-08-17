新竹市長高虹安遭台北地檢署以貪污罪起訴，國民黨2024立委參選人羅智強日前認為，若依相同標準應連駐日代表謝長廷也抓起來才對，謝因此與羅槓上，連日透過臉書筆戰。不料，羅智強今（17）日卻自爆遭到民進黨第3度查水表，讓他狂酸「要查羅智強水表沒關係，但不要雙標，陳明文的300萬先辦一辦吧」。

羅智強今日在臉書表示，綠營政治人物關說司法時，謝長廷沒有瞧不起那些人，甚至當監委高涌誠追殺檢察官的時候，謝也並未表態，而他只不過說北檢雙重標準，謝就出面喊「看不起摧毀司法公信力的人」。

「民進黨人士老狗變不出新把戲，又要來查羅智強水表了！」羅智強指出，他已被查過兩次水表，第1次的金額是306元的政治獻金，結果被台北市民政局打臉；第2次是780元的高雄餐費發票，結果打到在花蓮選立委的蕭美琴，與補選高雄市長的陳其邁，兩人都在選前一天，有超高額的餐費支出，且蕭的支出在台北、陳的支出在屏東，都與選區相隔很遠；如今則是第3度被查水表，稱他以政治獻金購買apple器材。

羅智強質疑，直播是他很重要的一種選舉方式，為何不能購買apple的直播設備，且總統蔡英文也曾在2019年時，使用了2016年的政治獻金餘款來購買17萬元的蘋果器材，那蔡英文是否同樣違法？

羅智強酸，民進黨想拿石頭砸他，卻一直砸中自己人，「想到民進黨要對著螢幕，一筆一筆查閱我的政治獻金，這真的是對我的『最大肯定』。」

民進黨籍高市議員鄭孟洳日前表示，她檢視羅智強的政治獻金列表後發現，共有7筆採購蘋果電子產品的費用，總計14萬7470元，質疑羅未好好善用支持者的捐贈，反而用來買高價電子商品，難怪會覺得高虹安詐領助理費沒甚麼大不了。