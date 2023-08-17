新華社17日報導，位於安徽省境內的引（長）江濟淮（河）工程航道江淮溝通段，16日正式向社會船隻開放。這一溝通江淮、平行於京杭大運河的中國第二條南北水運大通道開啟試運行。

引江濟淮工程連通中國第一大河長江和另一條大河淮河，以城鄉供水和發展江淮航運為主，結合農業灌溉補水、改善巢湖及淮河水生態環境、排澇等綜合利用。

其中，江淮運河航道是中國在建規模最大、路線最長的人工運河，航道總里程約355公里，二級航道約186公里，三級航道約169公里。

當日上午，在安徽省合肥市派河口水上服務區，隨著一聲聲汽笛鳴響，一艘艘輪船從這裡緩緩駛出，向北駛向淮河。與此同時，在100多公里外的瓦埠湖入淮口，輪船列隊經過東淝河船閘，向南朝巢湖、長江行駛。

「以往我們的船從淮河到長江要繞道而行。引江濟淮航道開通以後，航行總里程縮短了300多公里。」來自安徽淮南的船主彭亞一早駕船駛過江淮運河航道，「航道條件很好，現代化的綜合服務區能夠補給生活物資和排放船舶汙染物，給我們帶來極大便利。」

早在約1800年前，溝通江淮的構想就已出現。東漢末年，曹操曾設想開鑿人工河，使淮河的戰船能夠進入長江，但最終未能實現。而今，當年的「曹操運河遺址」已是合肥市級文物保護單位，溝通江淮的願望也在一代又一代人的努力下照進現實。

江淮運河通航後，安徽境內形成「工」字形航道水運網，改變了淮河地區與長江地區之間水運繞道京杭大運河的現狀，縮短了200公里至600公里運輸航程。

「通航後，水路運輸將更通暢、更便捷、更經濟、更環保。」安徽省引江濟淮工程有限責任公司黨委副書記、總經理陳曦至初，經測算，通航後未來每年可節約大宗貨物運費超過60億元人民幣，每年可減少碳排放近180萬噸。