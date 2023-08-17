馬來西亞周四（17日）一架民用小型噴射客機失事墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina）機上多為政治人物，其中1名罹難者再過2週即將迎來45歲生日，如今已來不及慶生。

據馬來西亞媒體《中國報》 17日報導，本次失事墜毀的比奇390型（Beechcraft 390）呼號N28JV上的飛機失事，釀10人罹難，其中8個人的年齡介於35歲至53歲，當中1名機組人員赫嘉阿拉斯（Heikal Aras Abdul Azim.）本月31日即將迎來45歲生日，惟如今不幸罹難。

雪蘭莪州警長拿督胡笙（Husein Omar Khan）說法指，機上6名乘客、1名機師、1名機組員死亡，地面1名摩托車騎士、1名轎車駕駛也不幸罹難。10人均為男性。馬來西亞民航局稍早稱，這架小飛機從空中突然高速墜地發生陣陣巨響，周邊是住宅區，嚇壞民眾與用路人，消防救護人員隨即趕抵現場處置。

機上其他罹難者分別是機師沙魯卡馬（Shahrul Kamal Roslan）、巫統彭亨州行政議員拿督斯里佐哈里哈侖（Johari Harun）、凱里阿茲萬（Kharil Azwan Jamaludi）、沙哈魯阿米爾（Shaharul Amir Omar）、莫哈末納益法茲萬（Mohamad Muaidi）、莫哈末道菲（Muhammad Taufiq Mohd Zaki）以及拉馬里（Idris Abdol Talib @ Ramali）

文章來源：◤小型飞机坠落10死 Part 26◢ 命运弄人 机上1人将迎来45岁生日
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