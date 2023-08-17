馬來西亞周四（17日）一架民用小型噴射客機失事墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina）機上多為政治人物，其中1名罹難者再過2週即將迎來45歲生日，如今已來不及慶生。

Only one body from the air crash site outside the Elmina Township was recovered intact.



Inspector-General of Police Tan Sri Razarudin Husain said the intact body was that of the motorcyclist who perished along with nine others in the crash.https://t.co/wvdarvQ3KC pic.twitter.com/FUHWB6Cp5C — estonialove (@Wxchang1) August 17, 2023

據馬來西亞媒體《中國報》 17日報導，本次失事墜毀的比奇390型（Beechcraft 390）呼號N28JV上的飛機失事，釀10人罹難，其中8個人的年齡介於35歲至53歲，當中1名機組人員赫嘉阿拉斯（Heikal Aras Abdul Azim.）本月31日即將迎來45歲生日，惟如今不幸罹難。

雪蘭莪州警長拿督胡笙（Husein Omar Khan）說法指，機上6名乘客、1名機師、1名機組員死亡，地面1名摩托車騎士、1名轎車駕駛也不幸罹難。10人均為男性。馬來西亞民航局稍早稱，這架小飛機從空中突然高速墜地發生陣陣巨響，周邊是住宅區，嚇壞民眾與用路人，消防救護人員隨即趕抵現場處置。

A Beechcraft Model 390 aircraft (N28JV) crashed in Malaysia carrying 8 passengers. Video of the crashing airplane as it narrowly hit a car on the road, captured by the dashcam



Aircraft was travelling from Langkawi to Selangor and was attempting to land when it hit the highway. pic.twitter.com/29EenBZo3f — FL360aero (@fl360aero) August 17, 2023

機上其他罹難者分別是機師沙魯卡馬（Shahrul Kamal Roslan）、巫統彭亨州行政議員拿督斯里佐哈里哈侖（Johari Harun）、凱里阿茲萬（Kharil Azwan Jamaludi）、沙哈魯阿米爾（Shaharul Amir Omar）、莫哈末納益法茲萬（Mohamad Muaidi）、莫哈末道菲（Muhammad Taufiq Mohd Zaki）以及拉馬里（Idris Abdol Talib @ Ramali）