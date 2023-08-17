馬來西亞首都吉隆坡附近的城鎮，周四（17日）下午3時左右發生空難，一架小型商務噴射客機墜毀於高速公路，機上乘客6人與2名機組員罹難，地面2名駕駛人遭波及送命。馬國交通部長說，失事客機墜地前偏離飛行路線，民航局、警方等單位正在尋找失事航機的黑盒子，以查明空難原因。

空難地點靠近馬來西亞首都吉隆坡西北方約60公里處的雪蘭莪州城鎮艾美娜（Elmina），由JetValet執飛的這架航機直接墜落於牙直利大道（Guthrie Highway）路面，附近都是住宅區。航機下午2時08分自吉隆坡以西外島的蘭卡威機場起飛，下午2時48分取得雪蘭莪州梳邦機場塔台降落許可，2時51分塔台就發現失事地點附近冒出濃煙，但這架飛機並未發出求救訊號。

這起空難令當地民眾驚駭不已，社群媒體流傳多個飛機墜地爆炸畫面，其中一支可見白色機身幾乎是以筆直角度朝地面俯衝，墜地後爆出大火濃煙。另一支畫面顯示，航機在高速公路旁的低空急速下墜，墜地前機頭幾乎筆直朝地烙下。失事地點附近住家居民分享的畫面顯示，飛機撞地瞬間，鏡頭劇烈搖晃，衝擊力道可見一斑。

稍早也有目擊者指出，失事飛機墜落前疑似在空中多次盤旋；居民拍攝的現場影片顯示，附近有一輛摩托車與騎士身陷火海，飛機墜毀處有一具燃燒中的屍體，慘不忍睹。

綜合《馬來郵報》、Free Malaysia Today等馬來西亞媒體報導，馬國交通部長陸兆福（Anthony Loke）晚間召開記者會說明這起空難時表示，機上8人無一生還；初步跡象顯示，這架飛機失事前偏離飛行路線，機身向右傾斜。目前調查行動首要任務是尋找飛盒子。他說，航機適航性良好，飛行員均持有效證照且經驗豐富。

高速公路用路人的行車紀錄器碰巧拍下墜機瞬間引發的火球與濃煙。

Another video of the Elmina plane crash right before it happened!



pic.twitter.com/DEwv9celAW — KL Traffic Update (@kltrafficupdate) August 17, 2023

記者會也公布了機上8人名單，其中包括此前華文媒體報導的彭亨州議員拿督佐哈里哈倫（Exco Johari Harun）。陸兆福說，2名遭受波及喪生的摩托車騎士與汽車駕駛人，身分仍待確認。

華文媒體《光明日報》報導，彭亨州（Pahang）議員拿督佐哈里哈倫是直升機業者，跑選民服務常以直升機代步，工作效率高，每天行程滿檔。他死於空難的消息傳出後，不少選民到他臉書致哀。彭亨州勢必將針對這個席位舉行補選。

馬來西亞民航局說明，交通部航空事故調查局會依2016年民航條例展開調查。道路管理業者說，牙直利大道靠近艾米娜路段的出入口將持續關閉，直到現場調查與清理作業完成為止。

美聯社稍早報導，10名罹難者之中至少9人遺體已尋獲。