前主播簡立喆今爆跟鄰居起停車糾紛遭起訴，因不滿鄰居車子停在家門口太久，妨礙到家中長輩颱風天修剪門前樹枝，怒而將對方雨刷折彎、連擋風玻璃都打破。她稍早親自受訪還原真相，承認錯誤，表示：「我敢做敢當，昨天兩人就已達成和解，沒有被起訴一事，也沒有打破對方擋風玻璃。」

簡立喆還原整事情發生經過，表示鄰居將車停在她家門口月餘，通知警察3次來處理都未果。最後通知里長，里長更表示對方不是該區里民，最後是市政府派人來畫紅線，但對方還是不願意移車，並出言挑釁：「修剪花木弄到就弄到，反正我的車也很爛。」

簡立喆怒而折下對方雨刷，對方遂出現表示要依毀損罪提告，並提出和解金5萬5。簡立喆去車廠詢價，發現報價頂多三千元。對方表示：「精神賠償加車損、無法工作等等的賠償。」在雙方交涉之下，對方聽說簡立喆在經營自媒體，便體恤她工作辛苦，最終以2萬達成和解。