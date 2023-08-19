現代人努力養生、追求長壽，多半從飲食下手，主打「原型食物」的地中海飲食因此廣受推崇，不過最近一項研究顯示，吃得健康固然重要，如何生活也是活得長久的關鍵，「地中海生活方式」重視運動、充分休息和人際關係，已逐漸發展成為健康新趨勢。

《紐約郵報》17日報導，這項研究由哈佛陳曾熙公共衛生學院與馬德里自治大學主導，針對英國大約11萬名、年齡介於40至75歲的民眾進行調查，評估範圍包括是否遵循地中海飲食方式，像是少鹽、多吃全穀類和蔬果、喝健康飲料，以及平時運動、休息、花時間與朋友聚會的狀況。

地中海飲食倍受健康愛好者推崇，但哈佛研究指出，地中海生活方式也是長壽關鍵。（圖／Shutterstock）

9年之後，這些調查對象中，共有4,247人死亡，其中2,401人死於癌症，731人死於心血管疾病。結果發現，地中海生活指數愈高的參與者，死亡風險比一般人低，不計死因的總死亡風險減少了29%，死於癌症的風險則降低28%；在所有因素中，又以運動、休息和社交聚會，對一個人的健康影響最為密切。

總部位於希臘萊羅斯島（Leros）的「地中海生活醫學機構」（Mediterranean Lifestyle Medicine Institute）指出，健康的生活應該包含下列5大元素：

1、以植物為基礎的飲食，橄欖油為主要烹飪脂肪，但鼓勵吃所有食物；

2、運動，例如以自行車或慢跑代步、做家事或辦公室雜務，以及玩耍；

3、睡眠充足，中午小憩片刻；

4、維持社交生活，適時放鬆身心；

5、選擇對環境負擔較小的生活方式。