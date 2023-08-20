農曆七月鬼門大開，台中市（19）日晚間街頭上演一幕恐怖慶生！一名張姓男子為幫壽星友人蔡男慶生，竟夥同其他朋友，以保鮮膜將蔡男全身包覆、僅露出頭顱，後將其以木乃伊姿態立於車頂，一路開車遊街示眾，詭異情狀嚇傻不少目擊民眾。警方獲報後抵往現場，經調查，發現該車早被註銷，車輛更當場遭拖吊，一行人除了被扣繳牌照外，更可能慘遭罰款10800元。

根據警方調查，8月19日確實為蔡姓男子當天生日。蔡男因與友人玩High，於是自願被保鮮膜捆如木乃伊，並立於車上，一路遊街示眾。由張姓友人駕駛其「我們這一家」卡通塗裝車輛，且一路高聲播放慶生歌曲，行徑過於招搖，民眾難以忍受，因此報警處理。

警方獲報後抵往現場，經查證確認為慶生惡作劇，卻同時查出該車已遭註銷，後依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第4款「使用吊銷、註銷之牌照」告發，並拖吊移置保管及扣繳牌照，也嚴正告誡勿再有是類行爲滋生事端。

鬼月恐怖慶生！壽星遭友捆成「木乃伊」遊街嚇壞人 豬隊友眾人下場慘了

壽星遭友捆如「木乃伊」遊街示眾，恐怖慶生驚動警方，車輛慘遭拖吊扣。（照片 / 警方提供）

第六分局分局長賈立民表示，民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。