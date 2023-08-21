開學季倒數計時，富邦媒「兒童開學商機」熱絡，旗下momo購物網據站上銷售，近一週除「書包」湧現買氣衝50%，可隨孩童成長多段升降的「成長型桌椅」年成長更突破60%；而才藝育兒風潮也推升「休閒教具」銷售年增突破100%，又以自韓國掀起風潮的頂流手作夯品「咕卡」為時下話題焦點。

鎖定此波開學商機，momo《開學清單大解密》即日起至8月31日全站超過萬件育兒開學用品下殺64折起，購買指定商品再加碼「滿額最高登記送450元mo幣」。預估開學季將帶動相關買氣成長逾3成。

momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，今年上半年營業淨利達20.9億元，營業淨利率4.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達17.3億元，每股盈餘7.92元，年增4.3%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.3%，累計今年前7月合併營收約597.9億元，年成長6.7%，續創歷年同期新高。