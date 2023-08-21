2023世界羽球錦標賽21日展開，台灣男單一哥周天成首輪64強遇上東京奧運男單4強的瓜地馬拉選手柯登（Kevin Cordon），是兩人生涯首次在BWF世界巡迴賽交手，周天成在面臨落後時保持耐心，最終21比16、21比9晉級下一輪32強。

周天成2023賽季最佳是3月瑞士公開賽亞軍，其他賽事多是8強作收，也有16強或是止步首輪，世錦賽也要努力挑戰個人本季首冠。

柯登生涯代表作是延期到2201年舉辦的2020東京奧運，當時他在男單扮演大黑馬，一路闖關到4強、銅牌戰，雖然最後無緣站上頒獎台，回國後仍受到英雄式的歡迎。

第1局前段雙方還在互相試探，柯登先以3比0開局，不過周天成在8比12落後之後，在技術暫停時物理治療師高敏珊的建議下打出自己的優勢、保持耐心並攻擊對手弱點，一口氣打出連得11分高潮，順利21比16先下一城。

第2局一開始也是柯登率先得分，這次周天成很快就將比數超前，並以11比6優勢進入技術暫停，下半局周天成優勢更明顯，這局讓柯登得分個位數，直落二繼續前進。