蔣姓男子去年帶5把西瓜刀到前妻住處談判，他看見前岳父在場他當場鞠躬、下跪道歉，但對方不理會，他持刀砍殺對方，最高法院駁回蔣的上訴，依違反保護令判處可易科罰金之刑3月，殺人未遂罪判刑5年9月，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年，全案定讞。

蔣男在2021年與妻子離婚後，去年2月27日凌晨4點多他到前妻住處打算與她談判日前雙方在網路發生之爭執，蔣在住所外等候時，見她的父親在該處整理魚貨，憶起先前曾對她父親有踰矩行為，突然在對方面前鞠躬、下跪以示賠罪。

前妻父親對此舉視若無睹，逕自走回住所內，蔣又誤認對方打算報警，取出其藏放之西瓜刀5把後，隨即衝入住所內欲砍殺對方，對方見狀驚慌逃至住所前方道路，蔣追出並雙手持西瓜刀朝對方身體、四肢揮砍多刀。

前妻聽到屋外聲響外出察看，蔣看到前妻出門，持開西瓜刀朝她背部攻擊，又不顧她攔阻，衝回道路邊，接續持西瓜刀再朝已倒地的前妻父親身體、四肢猛力揮砍多下，幸因經及時送醫救治，才倖免於難。