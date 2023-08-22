台北捷運文湖線下午3時32分，疑似受落雷影響號誌設備，停駛40分鐘，並啟動公車接駁，期間影響22部列車約5800人，詳細異常原因則待夜間收班後詳查。北捷提醒，旅客如中途提前出站或已進站不搭乘，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

北捷指出，文湖線下午3時32分，疑似受落雷影響號誌設備，為確保旅客安全，北捷行控中心安排所有列車進站停妥，月台疏散旅客後，全線暫停營運並啟動公車接駁。經維修人員緊急搶修處理後，於下午4時13分恢復正常營運，處理期間有22部列車約5800人受到影響，造成旅客不便，北捷深表歉意。

北捷說明，經維修人員初步查修疑似雷擊造成木柵機廠電源斷路器跳脫，影響主線號誌繼電器保護控制功能，導致號誌異常，經復歸斷路器後，主線號誌設備恢復正常，至於詳細異常原因，則待夜間收班後詳查。

北捷補充，處理期間，現場加派人力引導及加強廣播，並透過公司網站、FB、「台北捷運Go」APP加強宣導。旅客如中途提前出站或已進站不搭乘，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。