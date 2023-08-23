雙方將於9月15日起至明年3月31日推出互送旅客計畫，台北市長蔣萬安與日本靜岡縣濱松市長中野祐介會上相互交換歡迎禮，象徵兩方友好交流。（張芷瑜攝）

深化城市情誼，台北市長蔣萬安23日與日本靜岡縣濱松市長中野祐介簽署友好交流協定書，也將於9月15日至明年3月31日推出互送旅客計畫，互訪的市民可獲歡迎禮，台北市長蔣萬安表示，盼藉此增加交流，這段期間北市也有白晝之夜、跨年、台北燈節等活動，歡迎日本朋友來體驗。

為互相宣傳觀光，蔣萬安邀濱松市參加「2024台北燈節」，濱松市明年3月舉辦20周年的「2024濱名湖花博」也邀台北市參與，兩市於會上簽署友好交流協定書，盼深化觀光、產業等交流，也互相致贈禮物。

雙方也將推出互送旅客計畫，9月15日起至明年3月31日，造訪彼此城市的市民可獲專屬歡迎禮，北市提供手繪插畫台北帆布袋、明信片組、北北基好玩卡、台北兔存錢筒、觀光地圖等；濱松市則準備濱松生產布料製成束口袋、靜岡糖果、迷你口琴、綠茶茶包、觀光指南等，限量500份。

蔣萬安表示，2019年疫情前統計，台日旅客互訪合計逾700萬人次，觀光交流密切，盼簽訂新合約後，持續相互宣傳觀光，促進兩地旅客往來，9月15日也將推出互送旅客計畫，盼日本朋友來體驗北市下半年的白晝之夜、跨年等活動。

中野祐介則介紹，濱松市位於日本靜岡縣西部，是日本重要工業都市，包含鈴木、本田等知名大企業皆於此創業，音樂文化也特別發達，知名景點則有日本第十大湖濱名湖、德川家康所建的濱松城、濱松花卉公園及溫泉等，歡迎台北市民到訪。

中野祐介也說，2013年7月31日濱松市與台北市締結觀光交流都市協議書，迎來10周年，期間透過青少年音樂交流、在建國假日花市舉辦濱松博覽會、參加台北溫泉季等，持續保持友好情誼，未來將繼續深化交流。