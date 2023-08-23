深化城市情誼，台北市長蔣萬安23日與日本靜岡縣濱松市長中野祐介簽署友好交流協定書，也將於9月15日至明年3月31日推出互送旅客計畫，互訪的市民可獲歡迎禮，台北市長蔣萬安表示，盼藉此增加交流，這段期間北市也有白晝之夜、跨年、台北燈節等活動，歡迎日本朋友來體驗。
為互相宣傳觀光，蔣萬安邀濱松市參加「2024台北燈節」，濱松市明年3月舉辦20周年的「2024濱名湖花博」也邀台北市參與，兩市於會上簽署友好交流協定書，盼深化觀光、產業等交流，也互相致贈禮物。
雙方也將推出互送旅客計畫，9月15日起至明年3月31日，造訪彼此城市的市民可獲專屬歡迎禮，北市提供手繪插畫台北帆布袋、明信片組、北北基好玩卡、台北兔存錢筒、觀光地圖等；濱松市則準備濱松生產布料製成束口袋、靜岡糖果、迷你口琴、綠茶茶包、觀光指南等，限量500份。
蔣萬安表示，2019年疫情前統計，台日旅客互訪合計逾700萬人次，觀光交流密切，盼簽訂新合約後，持續相互宣傳觀光，促進兩地旅客往來，9月15日也將推出互送旅客計畫，盼日本朋友來體驗北市下半年的白晝之夜、跨年等活動。
中野祐介則介紹，濱松市位於日本靜岡縣西部，是日本重要工業都市，包含鈴木、本田等知名大企業皆於此創業，音樂文化也特別發達，知名景點則有日本第十大湖濱名湖、德川家康所建的濱松城、濱松花卉公園及溫泉等，歡迎台北市民到訪。
中野祐介也說，2013年7月31日濱松市與台北市締結觀光交流都市協議書，迎來10周年，期間透過青少年音樂交流、在建國假日花市舉辦濱松博覽會、參加台北溫泉季等，持續保持友好情誼，未來將繼續深化交流。
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