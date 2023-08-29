暑假頗受歡迎的「七股海鮮節」系列活動當中，大小朋友都喜愛的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，將於9月16日在六孔碼頭舉辦開幕式，活動日期9/16~17、9/30~10/1共計四天，活動時間視潮汐狀況從14:30~17:30，9月1日(五)上午9點開放線上報名，人數採總量管制，只接受網路報名，有興趣的民眾要把握機會。

2022觀光赤嘴園挖文蛤體驗，黃偉哲與參加民眾合影（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

臺南市長黃偉哲表示，觀光赤嘴園活動自2007年開始舉辦，今年邁入第17屆，是濱海地區最受民眾喜愛的活動之一，每年都有很多民眾不畏炎熱天氣，為了搶先下水摸文蛤，一早就來現場排隊等候。近幾年採「網路預約報名」方式辦理，報名成功的民眾只要依規定的時間到場完成報到，還可以先逛農特產展售攤位，再依照潮汐允許時下水體驗摸文蛤，不用一大早來排隊！

民眾不畏炎熱天氣，下水體驗摸文蛤（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局局長林國華說，今年配合經濟部水利署第六河川局在六孔碼頭的海堤水門工程，活動延到9月16-17日、9月30日-10月1日辦理，共計4天，將於9月1日(星期五)上午9點開放線上報名，每天開放3,500人下水體驗。請預約報名成功的民眾於活動當日下午2點起至下午5點前至台江國家公園六孔管理站報到領取入場證，等廣播通知再到入口處憑證下水體驗。另外，活動現場還有社區農漁特產展售，歡迎民眾到現場走走逛逛，欣賞西濱美景、享受在地尚青的海鮮料理。

觀光赤嘴園挖文蛤體驗是適合全家的親子活動（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

由於活動現場停車空間有限，部分路段禁止停車，除台灣好行99安平台江線活動期間每日加開接駁車服務(付費，七股鹽山往返六孔遊客中心)，七股區公所特別規劃七股遊客中心往返六孔碼頭(水試所)及六孔碼頭周邊場內的免費接駁車，歡迎參加民眾搭乘接駁車前往現場。觀旅局並提醒，任何活動舉辦都首重安全，請參加民眾注意防曬及補充水分，避免中暑，如果有身體不適，請勿下水，並請跟現場救護站諮詢。更多活動詳情請至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。