邵大倫（右）、吳奕蓉23日宣布擔任「第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮」主持人。（三立提供）

「第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月14日在國父紀念館登場，23日舉辦主持人公布記者會。今年典禮主持人分別由邵大倫、吳奕蓉擔任，2人是廣播電台主持人，更皆獲得金鐘獎肯定，首度攜手主持，心情期待又興奮，今日是他們第3次見面，在台上唱歌又跳舞，默契十足。

吳奕蓉以《大桔大利 闔家平安》榮獲第55屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，近期參與演出電影《粽邪3：鬼門開》，表現亮眼；她將首度主持廣播金鐘獎頒獎典禮，坦言不緊張，「我的優點是不會想太多，大倫是老手，讓我更安心，剛剛記者會上，我不知道要說什麼就看向大倫，他超會接話。」

邵大倫則笑說，「反而我就是想太多，不過我們好像有著同樣價值觀，都做過幕前、幕後，氣場、價值觀都很契合。」被問及主持人的服裝造型？吳奕蓉笑說，自己不適合走火辣路線，不過可以露出性感美背。

而她現在跨足戲劇、電視節目及廣播節目，希望自己今年可以連出席3場金鐘獎，「不過一切是掌握在評審手中，我是沒有把握，但是希望可以入圍獎項。」眾人拱邵大倫在典禮上只穿西裝外套、不要搭配襯衫，他幽默婉拒說：「這樣大家看到我只會想去吃腿庫飯，不要讓大家有轉台機會。」並預告，在典禮前會努力快速瘦身5公斤，「我減肥會節食、運動，讓自己脫水。」