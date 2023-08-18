「話題女王」嚴淑明淡出台灣藝界多年，近年轉戰大銀幕也跨足網路直播，深受許多粉絲喜愛。上個月嚴淑明睽違6年再來台宣傳單曲，透露18年前以一襲鏤空鑲鑽禮服現身金鐘獎，創下最高收視，豈料隔天有報導表示她「不請自來」，讓她瞬間被罵到臭頭，迎來人生最黑暗的時期，後來她轉念才走出低潮。

據《三立新聞網》報導，嚴淑明透露18年前有廠商贊助給她一件鏤空鑲鑽上衣，原本只預計穿著出席一場活動即可，但她對這件禮服愛不釋手，認為應該讓更多人看見，於是立刻提議金鐘獎主辦高層，當天穿著這件服飾「在金鐘獎創造經典」，對方一口答應外，還感謝她「這是我們的榮幸。」

嚴淑明以一襲鏤空上衣出席金馬獎讓星光增艷。(圖/中時資料照)

金鐘獎當天，她僅貼胸貼就上陣，創下金鐘最高收視，豈料隔天有則報導寫她「不請自來」，當下觀眾相信了，紛紛罵她「不要臉」，因為輿論的壓力讓她神隱好陣子，每晚都把自己關在小房間裡面哭，事後該報導的撰寫者不斷致電向她道歉，她也轉念想，認為對方的確沒寫錯。

嚴淑明於上個月宣布結婚喜訊，認愛圈外老公害羞表示：「現在非常幸福。」據了解，老公是退休商人， 2人交往逾5年，「他很包容我，我們以前是完全不同世界，他進入我的世界，很愛護我、支持我。」嚴淑明目前沒打算生小孩，專心繼續工作、陪伴老公及家人。