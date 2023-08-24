台灣人壽繼夏季「全國野餐日」後，9月23日接力舉辦「中秋大燴烤」，號召全台各地超級業務員走出戶外，並分享成功心法，相揪更多生力軍與資深保險顧問來團圓，透過輕鬆的「大燴烤」交流，找到更多台灣人壽「自家人」。

「中秋大燴烤」將在北中南七地同步登場，串連近千名保險顧問「燴烤」美食、團康同樂，還有好禮放送，讓更多人透過保險事業成功圓夢。台灣人壽成立已75周年，擴大招募1700名新血，為了讓年輕人認識壽險事業，特別規劃「新人大禮包」，透過數位「Go Beyond！超越自我」電子書，簡介中信金控集團資源、數位資源、全方位分級訓練系統及生涯規劃，讓新鮮人快速上手，掌握壽險藍圖；再搭配數位學習平台與台灣人壽版Netflix—Top Channel，提供24小時逾2000檔成功分享和學習影片，養成台灣人壽保險顧問即戰力，快速成為TOP 1。

台灣人壽秉持「待客如親」服務理念及「We are family」的品牌精神，2023年迄今已獲得國內外33座大獎，歡迎有意願進擊「收入無限大」、「時間彈性佳」的各界菁英加入台灣人壽「自家人」行列，攜手卓越職涯未來。「中秋大燴烤」各地場次名額有限，有興趣參加者請洽詢台灣人壽保險顧問報名。