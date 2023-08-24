日本精品家電BALMUDA的The Range微波烤箱於今年推出升級版The Range K09C微波烤箱，共有經典黑、經典白、深灰色-玫瑰金手把3款質感配色，其中深灰色搭玫瑰金手把款最吸睛。台灣與日本同步上市，台灣官方也買得到中文介面的正品。

BALMUDA The Range K09C微波烤箱-白色。（群光電子提供／古明弘台北傳真）

維持The Range微波烤箱簡約設計，升級後的The Range K09C具有6大亮點，增加產品吸引力

1.直覺化的操作設計讓使用更簡單，共有自動、手動、飲品、冷凍米飯、解凍、烤箱六種模式，兼具微波及烤箱功能。

2.容量升級20L，烤雞、鹹派、燉飯，或是檸檬蛋糕、爆米花，都能輕鬆放入箱內烹調。

3.調整了內部加熱結構，當使用微波模式時，將從主機中心精準均溫加熱，使受熱更均勻；當使用烤箱模式，便會啟動內部配置的2根加熱管，加熱管內藏式設計讓烘烤以「面」為單位加熱，溫度更均勻。

4.加熱管隱藏進烤箱內層上緣，除了提升加熱性能外，更使料理箱內平整光滑，讓使用更寬廣，清潔和保養更加簡單。

5.機身主體除了融合現代經典的流線設計，每次操作時會帶來悅耳的吉他演奏，搭配玻璃櫥窗的聚光燈，為料理時光增添氛圍。面板上擁有BALMUDA獨特的字體，每當料理完成將出現「ENJOY」字樣。

6.新一代BALMUDA The Range調整散熱口位置，將散熱口設置於頂部後側，擺放時無須額外預留距離，機身背面和側面皆可以貼合牆面，完美融入廚房每個角落。

BALMUDA The Range K09C微波烤箱-黑色。（群光電子提供／古明弘台北傳真）

此外，新一代BALMUDA The Range搭配可運用於多種料理的琺瑯烤盤，絕佳的導熱與保溫性可在料理後直接端上餐桌延續美味，良好的抗菌及不易吸附味道的特性也讓清潔更方便。

BALMUDA The Range K09C微波烤箱可運用於多種料理琺瑯烤盤，有絕佳的導熱與保溫性。（群光電子提供／古明弘台北傳真）

BALMUDA The Range K09C微波烤箱自9月4日至9月25日開放預購，預購價為1萬8400元(建議售價為2萬4990元)，預購期間凡於台灣BALMUDA官網註冊可享雙重好禮及2年保固。