一名15歲孩子日前由於紅斑性免疫性的疾病被送到加護病房，急救期間卻用手勢示意想要紙筆，並在臨終之際寫下4字，表達對家人、醫護的感謝與道別，讓醫師直呼不捨。

醫師許富舜在節目《健康2.0》分享，這名15歲孩子因為紅斑性免疫性的疾病，導致心肺衰竭正需急救，結果醫師進行CPR期間，看到孩子的眼淚漸從眼角滑出，同時抬起手勢示意想要紙筆。

許富舜見狀立刻請人拿來紙筆放到孩子手中，只見孩子一邊接受急救，緊拿著筆的手也慢慢寫出「謝謝」2字，「第二個謝字就寫不清楚了。」

許富舜表示，孩子緊拿著筆的手慢慢寫出「謝謝」2字，但第二個謝字就寫不清楚了。（圖／翻攝自YouTube／健康2.0）

許富舜當時本想停下，欲讓孩子表達清楚，只是一停下來，心跳便也跟著停住，但孩子的手仍緊拿著筆，許富舜於是繼續CPR急救，後來看到孩子再度寫下「再見」2字。

這場急救大概持續2小時，孩子是和媽媽說了「再見」後才過世。如今許富舜憶及此事，不禁直呼「真的很感人，非常不捨」，而他當時看到孩子睜大眼睛，起初眼珠還能轉動，後來就連這樣的力氣也沒有了，最後帶著家人的愛離開。

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