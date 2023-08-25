在野整合迄今沒有結果，不過民眾黨內人士傳出與國民黨幕僚有接觸，對此國民黨主席朱立倫表示，對於所有在野的朋友，大家能夠團結一致是全民的期待，在這個過程當中，不管是立法院的黨團或者幕僚之間，當然一定會保持聯繫。

朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜今晚間出席侯友宜國大代表後援會，朱會前受訪被問及在野整合是否已經啟動，對此，朱說，對於所有在野朋友，大家能夠團結一致是全民的期待，在這個過程當中，不管是立法院的黨團或者幕僚之間，當然一定會保持聯繫。

朱說，包括一些重要的政策、重要的議題，或者是一些提名或選舉的議題，一定會有溝通協調。至於是否會跟在野團隊坐下來喝咖啡或果汁，朱立倫說，他從頭到尾都秉持團結一切可以團結的力量、化解一切可以化解的爭議，朱再次強調，希望大家不要做親者痛仇者快、不要做讓民進黨放鞭炮的事情，大家團結一起努力。

侯友宜則低調表示，對於在野咖啡會，都有溝通的管道，至於整合部分，需要面對面多多溝通，謝謝大家的關心。