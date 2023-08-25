台南登革熱今天新增138例確診病例，再創單日新高，累計2223例，安南區連日為台南新增最多的熱區，為避免疫情持續擴散，防疫人員與病毒競速，鑑於安南區溪墘里及安富里有百棟海砂屋恐淪防疫死角，衛生局除已發布公告，副秘書長尤天厚也籲請該區域所有人、管理人及使用人應於7日內主動孳清。

台南今天新增124例，分別為安南區46例、東區27例、永康區25例、南區15例、北區11例、安平區4例、歸仁區3例、中西區及關廟區各2例，善化區、西港區及仁德區各1例。

衛生局指出，安南區登革熱病例數又以溪墘里71例、幸福里49例、安富里44例高居前3名，顯示有群聚疫情在社區傳播，昨天特別針對安南區16里進行防火牆式全面大清消，採由外而內圍堵殘效噴灑方式，針對群聚病例範圍徹底清消，希望阻斷社區傳播鏈持續蔓延。

環保局也針對海砂屋旁邊的勞工市場張貼限期改善公告，並由市場處督導落實市場內部環境整理。尤天厚強調，面對嚴峻疫情，市府將持續貫徹公權力執行，倘查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，無勸導改善期，請民眾務必正視登革熱嚴重性，配合市府防疫，共同對抗登革熱。