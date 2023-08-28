地下室積水人員進行積水部分清理。(屏縣府提供)

地下室廢棄雜物打包清除中。(屏縣府提供)

國內本土登革熱疫情日益嚴峻，加上屏東縣已有社區爆發群聚感染案例，屏縣府衛生局通報，屏東市有4處未成立管理委員會公寓大廈，發現公共空間及地下室堆積雜物、垃圾及積水等情事，針對未善盡管理維護，縣府均依違反公寓大廈管理條例處以新臺幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

屏縣府對於公寓大廈堆置雜物及積水等行為，經發文通知並張貼公告限期移除清理，屆期未改善將依法執行強制清除，8月21日已依法開罰行為人或建築物所有人，並於隔日偕同清潔人員10名及屏東市公所清潔隊，花1天進行強制清除雜物及積水等作業，出動17噸垃圾車2.5車次、3.5噸及2.5噸各別1車次，累積清理40噸一般垃圾。

屏縣府城鄉發展處呼籲，為加強公寓大廈的環境衛生清潔，防止本土爆發登革熱疫情，請住戶加強社區環境維護，清除可能孳生蚊蟲的地方。此外，也要確保地下室和其他共用部分堆置雜物及積水被清除，以減少蚊蟲孳生的機會。