數位發展部打詐效益屢遭質疑，數位部長唐鳳25日表示，為降低民眾遭冒充政府簡訊詐騙的風險，數位部已規畫政府專用短碼簡訊平台，各政府機關可透過「111」政府專屬短碼發送簡訊，預計今年9月底啟動試辦。

唐鳳今宣布，經行政院核定，政府專用短碼簡訊平台將使用3碼「111」，作為政府機關專屬發送簡訊的短碼。而數位部已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過本平台才能以「111」發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，無法仿冒政府專用短碼。

唐鳳指出，數位部去年已推出政府專用短網址服務，讓政府機關可將冗長、不易記憶的長網址，轉換為精簡的短網址，有利於政府機關傳播公共資訊，並讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險。

唐鳳強調，現在進一步推出政府專用短碼簡訊「111」，兩項服務搭配運用，確保政府訊息不容易被冒用，有助於從源頭防堵詐騙，提升社會數位韌性，後續數位部將優先洽詢合適有意願的中央部會機關一同參與。