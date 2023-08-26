大陸實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》）每年播出總能引發不少話題，像是去年助王心凌人氣翻漲，今年也順利讓徐懷鈺、Ella等人受矚目程度更上一層樓，但《浪姐4》才剛結束，《浪姐5》的名單近期就不斷突上熱搜，最新的消息是台灣方面將邀謝金燕、郭靜等人參賽，連富尪出事的安以軒也榜上有名，是否她真的為了扛家計復出，還有待明年節目錄製時才能確定。

每年春夏交接之際，由大陸電視台製作的《浪姐》總能引發不少話題，其中天后徐懷鈺從第一集就被部分酸民攻擊，讓她一度在後台落淚，但因此人氣提高。上月，網上首度傳出節目組已經在規劃《浪姐5》的名單，其中S.H.E成員又受邀，對象是待產中的Selina，還有莫文蔚、鞠婧禕、戚薇、俞飛鴻、徐璐、應采兒、朱茵等人，Jessica（鄭秀妍）的妹妹Krystal（鄭秀晶）也似乎計畫加入。

傳郭靜（左起）、謝金燕、梁又琳受邀上《浪姐5》。（圖／中時資料照片）

今稍早，關於《浪姐5》又流出新一波2.0版邀請名單，這回不見Selina，台灣方面有卓依婷、安以軒、梁又琳、謝金燕、郭靜，香港代表有莫文蔚、文詠珊、洪欣、朱茵、葉蘊儀，大陸方面則是戚薇、李小璐、徐璐、楊采鈺、海清等人，值得注意的是，這回名單中沒有Krystal（鄭秀晶），反而驚見國民妹妹IU（李知恩）。

傳聞葉蘊儀（左起）、莫文蔚、朱茵也是《浪姐5》鎖定目標。（圖／中時資料照片）

對此，網友大多不相信，但也期望看到好久沒現身的安以軒，她與德晉集團主席陳榮煉結婚6年，去年男方涉嫌非法經營賭場被逮，今年初一審判決出爐，澳門初級法院判以14年有期徒刑，陳榮煉身上共有83條罪名。陸媒報導，消失446天的安以軒並未出庭聽取判決，有其他幾名家人現身庭外等候，但陳榮煉並未跟他們交談。