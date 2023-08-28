鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布以總統參選人的身分投入2024總統大選，外媒好奇郭身為鴻海大股東，未來大陸若透過鴻海施壓該如何是好，結果郭當場喊「Yes please」，讓網友砲轟「為了選總統可以直接放棄鴻海股東」。

郭台銘今日上午開記者會宣布獨立參選，將全面展開連署以取得參選資格，還稱此舉是希望能促成在野陣營整合。外媒好奇提問，郭是鴻海重要股東，而鴻海在大陸有很多投資，若未來大陸想透過鴻海施壓，郭要如何解決此問題；郭則回應已完全離開鴻海經營層面，也不必過問接任者的所有決定，此問題應詢問鴻海現任經營團隊才對，但卻也稱，鴻海有近百萬位股東，近半是來自全世界的金融機構，他只不過是其中之一，且鴻海的客戶包括蘋果、特斯拉、亞馬遜等，大陸應考慮對全世界造成的影響，並透露就他個人而言，「我會說『Yes, please do it』，我犧牲我個人財產」。

郭台銘的回答瞬間在臉書引起網友討論，許多人傻眼直呼「為了選總統可以直接放棄鴻海股東」、「其他小股東倒楣了」、「這應該是要問劉董事長吧？有沒有考慮股東的感受」，還有人酸「悲天憫人的郭董最不愛錢了」、「把票騙到手，後續怎麼會犧牲到時候再說」、「啊不是說你選上就和平」、「一個誠信都沒有的人，你會相信他開出的承諾，反正出爾反爾習慣了」。