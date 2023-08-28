「原子少年」金雲（後排左四起）、江尚儒準備造型蛋糕替「黑曜精靈」紫嫣（前排左起）、力安、張瑄、雨璇、采婕（後排左起）、名慧、依沛、Emma、郭郭加油打氣。（星光瑞瑞提供）

力安、采婕、紫嫣、名慧、張瑄、Emma、郭郭、雨璇、依沛9人組成的「黑曜精靈」，在女團選秀節目《未來少女》進步神速，吸引許多死忠支持。她們27日舉辦「TB少女下午茶粉絲見面會」與粉絲同樂，並邀請「神祕嘉賓」助陣，在嘉賓未現身前，眾人猜測許多答案，包括紫嫣的爸爸李㼈，主持人聽到後還開玩笑說：「那大家可能會嚇跑吧。」

除了表演節目主題曲〈未來就是現在〉，力安也與歌迷分享個人創作單曲〈Is It All a Lie〉。少女們也首度公開每次錄影表演前，在後台等待的小秘密；紫嫣透露她每次都會準備2大袋零食，藏在第2現場的椅子後面，「因錄影時間長，可以隨時吃零食補充體力，除了團員們也會和其他團隊一起分享。」

依沛則說，上場前大家會一邊唱、一邊做開合跳運動，做為唱跳前的開嗓暖身啟動，力安補充說：「這是確保上台演唱跳舞時，音量也可以正常輸出。」

難得與粉絲同樂，「黑曜精靈」也分享參賽心情，采婕因為前3次公演都沒被選出表演，第4次公演終於有機會上場，她開心說，其實誰上台都一樣，都代表著「黑曜精靈」，大家都很認真練習，享受舞台。

張瑄分享，因為她是最後一位被選進「黑曜精靈」團隊的成員，知道獲選時她太感動就哭了，一圓兒時夢想，「但當時我正在做頭髮，髮型師看我突然哭了，也不知道我是怎樣哈哈。」她說，從未與一群女孩相處的經驗，剛開始很害怕緊張，很擔心會被排擠，現在大家感情卻愈來愈好。

當天神秘嘉賓為《原子少年》學長金雲、江尚儒，金雲分享過去經驗，「在後台錄訪問時，我永遠不愛講話，但現在想起來，應該要多說話、為自己多爭取上鏡的機會」，也希望少女們不要忘記喜歡表演的初心。江尚儒則鼓勵她們盡情享受舞台，「祝福妳們像團名『黑曜精靈』般，能在黑暗中，永遠閃耀發光。」