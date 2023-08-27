紫月光表現鎮壓全場。（踢帕娛樂提供）

女團選秀節目《未來少女》昨（26日）播出最新一集，又引起熱烈討論。除了誇讚少女們的表現可圈可點，也有當天參與現場錄製的網友提出質疑，「薄荷水晶babyMINT分數與節目播出後有落差」。製作單位對此表示，「為了比賽公正在現場使用網路與人工計算雙驗證，當下計算結果均為99分，但最後負責將分數傳達給大屏幕顯示的工作人員因疏失導致分數輸入錯誤」，事後也立即補救疏失，將分數調整正確。

製作單位表示，後續比賽邀請各團經紀公司派出同仁在計分環節參與計分，希望以多重的驗證避免掉任何的勘誤。節目組也為這次疏失致歉，感謝網友的討論與指正，希望透過說明還原真相，還給支持節目的觀眾朋友以及所有努力表演的少女公正的結果。

最新一集，少女們以「穿越到未來」作為構想自由發揮，在演出中注入對於幾年後設定的目標、風格或是領域發展，展現團隊的「全新樣貌」。各團發揮到極致、紛紛祭出水準之上的突破演出，讓PTT的節目討論串在一小時內成為同時段第一個紅爆的實況貼文，於此同時Dcard討論留言也在短時間破千則。尚未看過節目網友也看見貼文好奇留言：「平時混韓國飯圈，通常是發生大事件才有這樣的討論，到底發生了什麼事？」忠實粉絲則紛紛回覆：「因為節目非常好看！！」

本集少女們展現全新樣貌，除了加入新生力軍Hina的紫月光以「70％的男團」帥氣之姿鎮壓全場，直接奪下《未來少女》競演以來首個滿分，在前幾次的比賽中成績每況愈下的「薄荷水晶babyMINT」此次也搞怪逆襲，以日系電玩風獲得全場一致好評。獲得少女製作人徐若瑄讚：「不只100分，120我們都會給。」少女見證人GEmma吳映潔也露出喜愛神情的說，薄荷水晶讓她想重新加入女團，直言：「妳們是超級不無聊的女團」。