babyMINT表現亮眼獲各界好評。（華研國際提供）

少女組合「薄荷水晶」（babyMINT）近日在選秀節目《未來少女》上，打破女團框架的表演大獲好評，首發三首歌曲陸續攻佔KKBOX即時榜前三名，表現亮眼。最新一集釋出的新歌〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉，不只台下觀眾尖叫聲連連，多位評審導師也讚不絕口。品牌主理人王子邱勝翊表示：「音樂很好、舞蹈很棒、服裝造型都到位，是相當具有商業價值的團體，很想立刻簽下來。」少女製作人徐若瑄盛讚：「這個表演不止滿分100分、120分我們都給。」

而同為女團出身的吳映潔在看表演的同時驚呼連連：「真的好可愛，這個舞我想和她們一起跳！」最後更大喊「BabyMINT會讓我想重回女團」 ；對於藝人前輩們的高度肯定，薄荷水晶感到非常榮幸：「我們一直在嘗試不同的可能性，也許這不是大家印象中的女團，但我們就是想打破框架，今天聽到這些鼓勵，真的很開心。」

新歌將流行音樂融合了讓電子、流行和前衛等元素，更加入日系動漫次文化。不只無厘頭的把女僕餐廳中的美味咒語加入歌詞中，舞蹈編排也結合日本的宅文化應援舞， 把偶像的甜美與粉絲的熱血雙重混合。舞台演出前，薄荷水晶少女們在手腕戴起負重練習，挑戰手部倍速舞蹈，超搞怪可愛的舞蹈動作，讓台下觀眾全場尖叫暴動。音樂製作人A.F藉此分享：「這首歌就是顛覆普羅大眾對於『女團』的既定認知及刻板印象，呈現出類似日式電子動漫的瘋狂感，但其中也不失抓耳的歌詞以及旋律，也含有柔美的橋段展現。」

在最新一集《未來少女》節目上，為了挑戰「New Look全新樣貌」主題，薄荷水晶改變大眾以往對女團的想像，呈現出搞怪的日系、電玩等元素風格曲風，許多觀眾看完都好評不斷，她們也趁勢在IG直播中，與粉絲互動「喝咖哩，吃珍奶」，少女們還一度太激動吵雜，讓工作人員大喊保持安靜，繼上次在公司看節目播出尖叫後，被粉絲笑虧是「高分貝女孩」，對於這次另類演出，網友們也給出高度評價：「可鹽可甜」、「超洗腦，怪得很強」。