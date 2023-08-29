「黑曜精靈」今擔任「璀璨之星」總決賽表演嘉賓。（陳俊吉攝）

第12屆伊林「璀璨之星」總決賽今（29日）舉行，參加女團選秀節目《未來少女》的黑曜精靈擔任表演嘉賓，李㼈女兒紫嫣透露，爸爸雖然關心她的比賽狀況，但還沒到過錄影現場探班，「也許爸爸會在決賽出場，目前還在討論中。」

她說，爸爸還沒看過她的現場表演，「如果有機會的話也是我的榮幸，我想在他面前表現更好」。曾擔任模特兒的媽媽熊家婕，則是很認真的觀看每集節目，「媽媽會截圖說『妳這邊是不是沒坐挺？』她比較在意我在鏡頭前的狀態」。

外表亮麗的她，今被追問是否有追求者？她無奈笑說，可能因為爸爸的關係，異性都不敢接近她，「沒有可以觀察的對象，好像因為爸爸的關係，大家都滿怕跟我接觸」，她說爸爸已經事先說過，只要遇到有發展可能的男生，都一定要帶回家給他看，目前還沒帶過任何男生回家。

黑曜精靈9位成員中有7位都是以「璀璨之星」踏入演藝圈，力安鼓勵參賽者，「要把握好機會，展現最亮眼的一面，成果如何都不要太在意，重要的是不要留遺憾」。