為協助小一新生增進雙語學習能力與動能，高雄在地企業李宗銘董事長30日開學前夕，邀愛心企業共同響應集資200萬元，贈送高雄市小一新生英文圖解字典，28日在新上國小舉行捐贈活動，助攻高雄英語教育向下扎根，嘉惠高雄市近2萬1千名小一新生。

新學期開學，高雄市各種精進教育措施持續推動，重視「英語」、「數位」、「國際」、「雙語」等教育主軸，協助培養學生接軌國際視野，尤小一新生從入學起，即開始將「雙語」、「數位」學習導入課堂，銜接生生用平板與普及雙語、英語教學。

由於高雄市幅員廣大，受到區域文化發展、家庭經濟收入影響，兒童對於英語基礎聽說讀寫能力顯有差異，以及加大教師教學的難度。為此左營區新上國小家長會長、愛美語國際文教機構創辦人兼董事長李宗銘邀請高雄市家長會長協會、高雄市童軍會，以及許多企業與熱心教育人士共同響應，從研發、印刷、發送一手包辦，送給今年高雄市小一新生英文圖解字典。

由愛美語國際文教機構總經理李瓔芷操刀，大力協助內容整編、數位連結，讓教材更貼近當代學習樣態，堪稱歷年來少見的興學盛事，將有趣的小一英文圖解字典，加入即時點讀發音、掃描上網連結發音互動等功能，讓這本教材更有趣，吸引兒童自學。

今年高雄每位小一新生都能收到一本英文圖解字典。（圖片來源：高雄市教育局提供）

李宗銘表示，自己孫子也就讀小學，未來兒女的幾個孩子也將陸續入學，所以看到高雄孩子一起成長，是很開心的事情，期待這本英文圖解字典對啟發學童英語學習興趣，增進學童自學能力，相信發揮關鍵學習影響。李宗銘除了是愛美語國際文教機構的創辦人兼董事長，也擁有數家英美語教材出版公司，同時長期深耕國內外語文教育的本土文教企業，全國有超過千家英語補教機構直接採用其所研發的英語教材。

從疫情開始兩年起，他開始將企業研發的英語數位學習APP商用付費平台，免費提供帳號給部分學校，讓全校學童在家上網學習英語，得到了極大的回響，去年更已先將所研發的英文圖解字典，送給至少20所國小小一新生使用，受到親師生歡迎。

新上國小邀集所有捐贈者、關心教育民意代表、校長代表參與，由教育局副局長黃盟惠主持高雄市小一新生英文圖解字典頒贈感謝狀儀式與座談會；黃盟惠表示，高雄市積極整合所有源與部門，讓「雙語」與「數位」推動效果加乘，感謝出版業界、家長團體、童軍服務與企業熱心助攻，也是一大創舉；另外企業主動將英文圖解字典配發到各校，讓高雄市每個校園都燃起溫暖的火花。