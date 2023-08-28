F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye（詹雯婷）在單飛後指控樂團團長兼恩師陳建寧在老東家華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，陳反控誣告，檢方將Faye依誣告罪起訴，台北地方法院28日開庭，Faye在法庭上表示，她提起告訴是依據自己所知的事實跟證據， 她沒有誣告，否認犯罪。

Faye是飛兒樂團的首任主唱，2004年因「Lydia」走紅於華語歌壇，2018年2月Faye宣布單飛，以本名加盟亞神音樂；事後傳出Faye與陳建寧及前東家華研國際鬧翻，樂團則找來新主唱Lydia（韓睿）再出發。

Faye指控華研有1份履約保證書簽有她名字的合約，並非她親自簽名，她也沒印象有授權他人代簽，質疑該保證書是陳建寧及華研董事長等高層涉嫌偽造。陳建寧挨告後則反控Faye涉嫌誣告及妨害名譽，檢方調查後認定Faye明知保證書上是她簽名，仍控告陳建寧等人，依誣告罪起訴Faye，陳建寧等人仍獲不起訴處分。