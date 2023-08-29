哞哞屋和牛燒肉9月有好康，選指定方案「夢幻世界三大和牛」享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒乙瓶。（馬辣集團提供）

涮樂和牛鍋物 食べ放題推出指定方案，炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司吃到飽優惠。（馬辣集團提供）

9月特別節日多，除了中秋節讓一家人團聚，還有記者節、軍人節及教師節，感謝為社會辛苦付出的工作者，馬辣集團旗下擁有眾多品牌，涵蓋單點、吃到飽不同型態以及火鍋、燒烤、日料等不同菜式，9月1日至9月30日，只要滿足指定條件就可享有優惠，包括美國見島和牛、雲林北港烏魚子吃到飽等好康。

9月1日至9月30日止，到馬辣集團旗下品牌用餐，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「2.8.9」任二碼(可重複，例如22、88)或出示教師證、記者證、軍人證任一證件，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「九月升級活動」，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享優惠。

燒烤品牌包括熊一頂級燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。哞哞屋和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。夯下去新潮和牛燒肉同樣不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

火鍋部分，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」；新馬辣經典麻辣鍋與新馬辣經典麻辣鍋Plus＋不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。涮樂和牛鍋物 食べ放題不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」每成人一份。另外不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽。

問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋平日限定方案無限量提供美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉等；吃到飽僅988元起便可享有，經典湯頭任選，多道經典手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切、產地直送海鮮、新鮮時蔬也可品嘗；日料店部分，狗一下居酒食堂不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」乙份(價值200元)，可累贈。

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