一名30歲男性斷斷續續腹痛、腹瀉了幾天，原以為只是吃壞肚子而未就醫，後來被家人發現已出現神智不清，被送來急診才發現已敗血性休克。醫師表示，若民眾出現腹痛腹瀉，還合併有發燒、休息1~2個小時都未好轉等6症狀，務必儘速就醫。

每個人都曾有過肚子痛的經驗，有些人一有症狀就去醫院檢查，有些人則只是想等症狀自然緩解。外科醫師陳榮堅在其臉書及個人網站中表示，上述男子拉了幾天肚子，心想休息一些時間就會好轉，幾天後男子被家人發現神智不清，緊急被送來急診室。急診人員會診陳榮堅時，男子已被診斷為敗血性休克。

陳榮堅表示，男子被送至急診室時，因神智不清，只能簡單表達肚子被按壓時會疼痛，待其住院打點滴後，次日才能與醫師對話、腹痛症狀也緩解。這顯示男子過於輕忽腹痛這一問題。

敏盛醫院副院長江坤俊曾表示，民眾感覺腹痛時，可用手指輕壓痛的地方，若按壓前後無特殊變化，可再觀察2-3小時，若疼痛仍未消退，最好就醫檢查。陳榮堅也表示，腹痛若遇到6症狀時就要就醫診斷、治療。

1. 腹痛、腹瀉合併發燒

2. 痛到全身無力

3. 電解質不均衡到抽筋

4. 休息1、2個小時都未好轉

5. 腹痛上廁所後發現有大量血便

6. 腹痛到肚子無法放鬆，可能是消化道穿孔，甚至是長在後腹腔的盲腸炎突然破裂，膿流到腹腔導致劇烈腹痛。