警方及行員勸說後，黃婦打消匯款念頭。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名78歲黃姓婦人，日前到兆豐銀行敦南分行欲匯款30萬元，行員見到她手機內有傳票的照片，警覺黃婦可能到詐騙，立即通報警方到場協助。

大安警分局瑞安街派出所員警高志文、謝榮展獲報後立即到場了解，黃婦表示，在通訊軟體LINE上接獲一名自稱「陳警官」的電話，對方聲稱她的帳戶遭到盜用，要求匯款30萬當保證金，同時傳了一張台中地院發出的傳票照片，黃婦聽到後立刻到銀行確認，行員隨即通知警方到場。

警方告訴黃婦，她遇到的是典型的假檢警詐騙手法，且傳票上不會蓋有「抗傳即拘」的印章，此時黃婦才驚覺受騙，對行員的機警及警方即時協助感激不已。

大安分局表示，接獲不明電話或訊息應提高警覺，可撥打110、165或直接到派出所求證。另檢警單位不會以監管帳戶、清查金流為由要求民眾匯款或提領現金交付，聽到電話內容有「監管帳戶」、「偵查不公開」關鍵詞，應直接掛斷，切勿按照電話指示操作。