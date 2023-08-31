金管會邱副主委指出，期貨市場在金融市場扮演風險管理重要角色，為不可或缺重要環節。過去幾年雖各方面挑戰接踵而至，如俄烏戰爭、快速上升之通貨膨脹率與利率，與全球暖化加劇等，期貨市場仍充分展現韌性，並持續成長。此外，期交所近年積極拓展國際合作，成功推出美、日、歐主要指數期貨，推動市場國際化腳步從未停歇，期許未來發展更多創新商品，提供交易人進行策略交易及管控風險，滿足交易人多元交易需求。

今年期交所除與合作夥伴洽談國際半導體指數授權外，並規劃建置客製化商品交易平臺，提供期交所主力商品－臺指選擇權及小型臺指期貨之到期日及履約價格客製化服務。

此外，店頭衍生性金融商品集中結算亦於去年7月正式開業，提供結算會員間自營交易新臺幣IRS集中結算服務，第二階段業務於今年7月31日上線，推出結算會員客戶集中結算業務及新臺幣NDF集中結算服務，截至8月中旬店頭集中結算部位餘額已超越2,300億新臺幣，有效提升市場安全與效率，強化我國金融基礎建設，並為期交所再創新頁。