不少人念書的時候是由爸媽接送上學，但出社會以後呢？一名網友表示，公司裡面一位年紀不小的女同事每天都由爸爸接送上下班，讓他很好奇出社會以後被父母接送的人多嗎？引起網友討論，不少人坦言，這其實很少見，但是真的有。

一名網友今在PTT上分享，公司有一位年紀不小的女同事，每天下班都會等爸爸來接送她，讓原PO感到很驚訝，也覺得這位女同事很幸福，同時也很好奇大家出社會工作以後，爸媽接送上下班的人多嗎？

貼文引起網友討論，不少人直言出社會以後仍是父母接送的應是少見，不過也不是完全沒有，而且也不全都是媽寶或爸寶，有時候只是單純爸媽退休沒事做，又想找機會跟孩子多相處。「鄰居32歲了，從國中開始到現在，父母每天接送，直到交了男朋友，才改由男友接送」、「24歲的同事平常都是爸爸接送，聽說是爸爸退休很無聊」、「有個剛出社會的同事爸爸會來接，但是純粹順路」。

雖然有網友覺得有人接送很幸福，但也有網友認為，被爸媽接送壓力超大，幾乎不能臨時有約，要去哪都要報備的感覺，讓人覺得沒有自由，也沒有隱私。