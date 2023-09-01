一名網友好奇詢問「大家去剪頭髮前會先洗頭嗎？」引起網友熱烈討論，多數人認為本來就是去髮廊買「洗＋剪」的服務，因此不會特別先洗頭才去，但也有少數人覺得這是基本的禮貌問題，如果頭真的很髒很油，建議還是洗過再去。

一名網友在PTT上分享，她去剪頭髮的時候發現，理髮師通常會先把頭髮剪成顧客要求的長度，才安排客人去洗頭，這讓她很好奇，大家剪髮前會先回家洗頭嗎？因為她曾想過下班直接去剪頭髮，但是想到工作1天頭皮肯定出油了，直接去剪好像蠻尷尬的，還是其實根本不用想這麼多？

貼文引起網友討論，多數人坦言會直接去，畢竟洗頭也是花錢買的服務。「就直接去呀！除非有運動或真的太髒就洗個澡再去，他們都很習慣了」、「漂髮或是剪髮前一天都不會特意洗頭，留點油脂比較不會痛」、「不就是要去洗＋剪嗎？」

也有一派網友說，這是禮貌的問題，不會強求當天洗過頭才去，但預約剪髮的前一天一定會洗頭，只是單純覺得頭是很靠近理髮師的位置，如果很髒的話，對理髮師感到很抱歉，也會有點沒面子。

另有網友則分享自身恐怖經驗說，和朋友一起去髮廊整理造型，當設計師拿梳子梳開朋友瀏海的瞬間，一股很恐怖的頭皮油臭味就這樣飄出，而且還有頭皮屑黏在朋友的頭髮上，那畫面讓他永生難忘，也覺得設計師好可憐，還要徒手去撥那個頭髮，自此過後他去髮廊都會讓自己保持清爽乾淨。