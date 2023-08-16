物價高漲下，百元理髮店依舊屹立不搖，一名網友日前疑惑，目前最低時薪176元，一顆頭若剪20分鐘，一小時3個客人僅收300元，再扣掉租金成本等，還有賺頭嗎？然而貼文一出，內行人分析快剪拚的是數量，5分鐘一個，加上不像髮廊會抽成，「附近一間自己開店一個人剪，年入百萬」。

原PO日前在PTT表示，以前剪頭髮80元的年代，時薪72元，現在快剪100元，最低時薪卻是176元，加上剪髮需要一點技術，若剪一顆頭算20分鐘，一小時三顆頭也才300元，之後還要扣除水電、租金、消耗品等成本，疑惑有辦法賺錢嗎？好奇百元剪髮到底賺什麼。

對此，內行人點出百元剪髮賺錢的關鍵在於拚數量，「百元剪髮大概5分鐘啦！嚕個幾下就結束了，都是去逛大賣場順便剪個頭」、「生意好一點的店，一個人一天可以剪100顆」、「一人不到15分鐘，等的時間還比較久」、「5-10分鐘一個，常常排一大串人」、「10分鐘就剪完了，不好賺嗎？」而店家能剪這麼快，是因為男生髮型幾乎都一樣，加上天氣熱常剪，「拚人數啊！而且絕大部分都男生會去，每個都剪短推高。」

還有人指出快剪與髮廊的差異，「一般沙龍，妹妹也是抽幾十塊，百元理髮還比較賺，還不用推產品跟券，也不用加班染髮」、「不洗頭不用水」、「聽說髮廊抽很大，快剪反而賺」、「附近有一間自己開店一個人剪，年入百萬」。