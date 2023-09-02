臺北市政府警察局內湖分局聯手浪直播推「青春專案」防止詐騙。（圖／浪LIVE提供）

Fubon Angels女孩們體驗電擊槍。（圖／翻攝自浪LIVE）

台北市內湖分局特別與直播平台浪LIVE合作，攜手富邦啦啦隊Fubon Angels潔米、丹丹、奶昔，三位女孩一起宣導。節目中不只讓Fubon Angels體驗酒測及體驗電擊棒操作之外，分局長涂國卿親自上陣深談網路詐騙，除了投資詐騙詐術推陳出新之外，假愛情交友詐騙也占高比例，一談到「愛情詐騙」直播間瞬間活絡起來，Fubon Angels也分享自己曾遇過的詐騙經驗，回想起來仍心有餘悸。

員警教Fubon Angels女孩們正確掌握辣椒水的方法。（圖／浪LIVE提供）

「丹丹把心還給我！」直播間粉絲直接跟分局長投訴，富邦女孩奪走他們的心，請問這樣算「感情詐騙嗎？」頓時場面笑聲不斷，話匣子一開粉絲也逗趣投訴Fubon Angels偷走他們的心，要分局長幫幫忙，粉絲甚至被分局長圈粉，節目尾聲還懇求贈送簽名照，讓身為內湖分局大家長的他直搖頭：「還是給富邦女孩的就好。」

談到「詐騙」Fubon Angels女孩們不藏私分享，之前曾經收到單身聯誼的來電，差點信以為真，呼籲粉絲網路世界千萬不要輕易上當受騙。分局長涂國卿指出，詐騙案例猖獗手法推陳出新，遇到任何電話或訊息涉及到匯款、金融帳戶轉出，務必把握三原則「冷靜、求證、報警」，民眾可以直接撥打24小時全年無休的165反詐騙專線諮詢，以免財產損失。

除了宣導反詐議題，內湖分局貼心請出教官，教導Fubon Angels女孩自我防身之道，Fubon Angels女孩也體驗「酒測儀器」，坦言即便沒喝酒，看到酒測儀器的時候，仍然會止不住緊張感；她們好奇，冬天時必然少不了大啖薑母鴨、燒酒雞，員警直言，這些食物都含有較高酒精濃度，建議餐後應搭車回家，呼籲民眾不要酒後上路，以身試法。