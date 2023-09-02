颱風海葵影響，台東縣政府宣布，依據中央氣象局預報資料，台東縣3日達停班停課標準，本縣明（3）日停止上班、停止上課。

海葵逼近 台東離島船班停駛 百人滯留蘭嶼
海葵颱風陸警 已傳出零星災情無人員傷亡或失蹤
事情大條！海葵「痛苦在後頭」滯留台灣旁 2地長期抗戰
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