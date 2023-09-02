海葵影響 台東縣明天停止上班上課 19:502023/09/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海葵影響 台東縣明天停止上班上課（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風海葵影響，台東縣政府宣布，依據中央氣象局預報資料，台東縣3日達停班停課標準，本縣明（3）日停止上班、停止上課。 海葵逼近 台東離島船班停駛 百人滯留蘭嶼 海葵颱風陸警 已傳出零星災情無人員傷亡或失蹤 事情大條！海葵「痛苦在後頭」滯留台灣旁 2地長期抗戰 #台東縣 #停止上班上課 #颱風 #海葵 #台東縣政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應海葵颱風來襲 近兩萬國軍待命防災 16:472023/09/02 政治 海葵颱風逼近台灣 高市府籲請農、漁民做好準備 14:202023/09/02 生活 不斷更新》台東宣布跟進花蓮 明停班停課！9月3日颱風假看這 18:122023/09/02 生活 二度登陸？海葵恐「回馬槍」 豪雨連炸4天 05:482023/09/02 生活 海葵又南修！最快11：30陸警 登陸時間、地點曝 05:582023/09/02 生活 海葵估台東登陸！ 路徑不確定性仍高 09:122023/09/02 生活 今年登陸廣東最強颱風 蘇拉穿過香港登陸珠海 海葵跟著來 09:002023/09/02 兩岸 海葵颱風逼近 台東東岸鋪食節、原音市集延期舉行 12:242023/09/02 生活 開第一槍！ 海葵來勢洶洶 花蓮縣明天停班課 18:112023/09/02 生活 海葵陸警發布 3日恐為此處帶來致災性雨量 16:182023/09/02 生活 強颱海葵逼近！沖繩近50航班停飛 日氣象廳：非必要勿外出 11:422023/09/02 國際 海葵颱風衝擊14條航線 蘭嶼、綠島船班全停 18:172023/09/02 生活 海葵颱風進逼 海陸空交通動態看這裡 12:572023/09/02 生活 颱風海葵來襲北市分階段關水門 蔣萬安：考量地形地勢 15:142023/09/02 生活 海葵逼近綠島空蕩蕩 台東開設一級災變中心 18:392023/09/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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