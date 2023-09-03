鹽酥雞是許多台灣民眾愛吃的國民美食，但其中的肉類、蔬菜等在油炸前、後到底差了多少卡路里？營養師高敏敏在臉書粉專貼出圖卡說明，以「女生化妝前後嚇人」做比喻，強調「鹽酥雞比素顏還可怕」，且油炸前後熱量最高差了5倍之多。

高敏敏PO出的圖卡顯示，以肉類食物來說，塊雞排油炸前的熱量為210卡、由炸後立即翻3倍變成630卡，而鹽酥雞1份油炸前熱量為150卡、油炸後變成525卡；澱粉類的米血糕油炸前熱量230卡、油炸後提高到345卡，另糯米腸油炸前後熱量分別為215卡、325卡。

此外，加工食品百頁豆腐油炸前後熱量分別為360卡、540卡，1份甜不辣的熱量油炸前為175卡、油炸後立馬翻倍到350卡。高敏敏強調，由此顯示，同樣的食材經過不同的料理方式，就會產生熱量的差異。

該PO文指出，油炸類最大的健康威脅地雷就是蔬菜類，因蔬菜經過油炸，油質會取代分，熱量瞬間翻5倍，以杏鮑菇來說，油炸前熱量僅35卡、油炸後暴增為175卡，四季豆及玉米筍在油炸前熱量僅26卡、油炸後變成130卡，相當驚人。

她也在PO文中提到，肉類食物油炸後會形成醣化蛋白質、容易讓細胞老化及人體血管硬化，澱粉類經油炸會釋放可能致癌的化學物質，加工品也容易造成人體代謝負擔，建議同樣的食材可採用蒸、煮或滷、烤的方式料理，若真想吃油炸品，最好也能將多餘油脂甩出去。