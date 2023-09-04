觀光局為提供國內外自由行旅客友善旅運服務，自2010年起輔導各縣市政府及所屬國家風管處推動「台灣好行」景點接駁公車，至今邁入第13年，目前有69條路線開行，疫情前每年吸引400多萬名旅客搭乘，為台灣重要的旅遊交通工具。

觀光局代理局長周廷彰表示，為活絡疫後國旅市場、增進國境開放後自由行旅客旅遊便利性，觀光局配合行政院觀光景點公共運輸接駁方案推動「台灣好行」優化服務，包括「乘車半價優惠」、「增開班次」、「新增串遊路線」及「景點招呼站牌融入在地特色」等4項措施。

其中，「乘車半價優惠」活動已自5月20日起跑，民眾可持電子票證搭乘優惠路線享票價半價優惠，至7月底已累計逾83萬人次搭乘，目前運量持續增加。「增開班次」班次部分，目前已有11條「台灣好行」路線申請每月配合共增開逾1400班次，盡力提升服務運量。

在「新增串遊路線」部分，繼年初核定新增台中市豐后線、南投縣日月潭－溪頭線、瑞龍瀑布線、雙龍線、高雄市壽山國家自然公園等7條路線後，觀光局8月再評選出11條新增景點串遊路線，每條路線各具特色。

觀光局指出，新增路線如日月潭國家風管所提「日月潭-阿里山線」，金門縣政府提出採郵輪式公車方式營運的「國境之西線」。「景點招呼站牌融入在地特色」方面，觀光局則朝今年先完成2條示範路線特色候車亭打造，致力提升旅客候車感受及旅遊體驗。