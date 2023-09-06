桃園綠線捷運如火如荼建置中，交通也陷入黑暗期，加上客運司機荒未解，公車班次不穩，民眾對交通屢傳抱怨，201路線往返八德和蘆竹，近期調整發車時間引起反彈。桃客坦言，司機缺額目前約有190個，非併線的調整多數是因人手不足，該路線沿途遇到多個捷運施工區域，經常誤點因此決議提早發車。

八德居民控訴，201路線往返八德和蘆竹，從八德擴大都市計畫區出發，沿途經過南門市場、春日路口等，再到蘆竹區的長榮、南崁、台茂等地，是許多上班族仰賴的通勤工具。不過近期卻發現晚間5點從蘆竹發車返回八德的班次被提前至4點40分，許多5點下班的通勤族崩潰，需要多等半小時至1小時，抱怨回家的路越來越困難。

桃園綠線捷運建置進度約4成多，捷運路線由北至南跨越大園區、蘆竹區、桃園區和八德區，4個行政區因施工導致道路常需要縮減，只要車流量大，當地就會陷入交通黑暗期。桃園客運業務經理簡誌良回應，該路線因行經許多捷運施工區，導致經常誤點，為避開5點下班尖峰時間、提高到站準確率，因此將發車時間提前20分鐘。

簡誌良坦言，近期公車班次如有非路線合併的時刻異動，多數是因為司機人手不足，過去同期約有790多名司機，現僅有530多名司機，目前司機缺額數約190名。前幾個月缺額數不斷增加，最近因中央、市府都有祭出獎勵金，在招募人才上稍有起色。

交通局公共運輸科統計，全市上周司機缺額數有269人，這周招募到2名司機人員，缺額數下降至267人，中央與市府聯手推出許多加碼獎金，加上積極辦理相關徵才活動後，司機員的招募慢慢開始有成效，將持續觀察徵才狀況，適時給予客運業者幫助。