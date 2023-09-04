因應颱風海葵遠離，台北市疏散門於4日下午4時陸續開放。台北市交通局表示，原開放北市部分疏散門周邊紅黃線停車之路段，自9月5日上午7時恢復紅黃線禁停管制，未於7時前駛離者，將拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。

交通局指出，原開放北市部分疏散門周邊紅黃線停車之路段，自9月5日上午7時恢復紅黃線禁停管制，停放於轄區道路紅黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於9月5日7時前駛離。

交通局提醒，違反規定者，將依《道路交通管理處罰條例》規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。