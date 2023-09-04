海葵颱風為高雄帶來強風豪雨，造成市區多處路樹倒伏，陳其邁與工務局，環保局等相關局處到現場了解情形，現場除感謝第一線施工人員外，並要求加速完成樹木移除及垃圾清運等復舊工作，恢復市容，也維護市民朋友道路使用安全。

工務局表示，早年為求快速達到綠化效果而栽植菩提樹、黑板樹等樹種，容易風災中容易倒伏，相關路段的樹木根部斷裂已明顯重創，且樹穴狹小不易扶正固定，會儘速進行處理或裁切、移置清除，以排除交通障礙，維護用路人安全。

颱風期間，如遇有路燈及路樹等設施損壞，皆可通報市府應變中心或撥打1999市民專線，公園處獲報後即會調派人力機具到場緊急處理，以確保市民人身安全；颱風過後，公園處將即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。

陳其邁與相關局處到現場感謝第一線施工人員，並要求加速完成復舊工作，恢復市容，以維護市民安全。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

環保局自3日晚間就緊急加派人力查看積淹水路段洩水孔落葉雜物阻塞情形，移置道路傾倒路樹與障礙雜物，4日再增派人力，趁風雨空檔傾全力動員先行復原環境。出動上千名人力，以及各式垃圾車、回收車、掃街車、抓斗車與溝泥車等近300車次，清理雜物、儘速恢復市容環境。

環保局表示，目前本土登革熱疫情仍未緩解，雨後48小時為防止豪大雨後居家或戶外積水容器孳生病媒蚊，請市民朋友務必針對住家內、外環境進行檢查，配合室內及室外周遭之「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器或低窪積水處等孳生源，環保局也持續針對病媒蚊監測指數較高的區域進行水、熱噴的化學噴藥消毒防治工作，惟有大家一起加強環境清潔、清除工作，才能有效防制病媒蚊孳生，降低病媒蚊密度。

高雄市政府表示，截自4日下午5點為止，海葵颱風造成全市路樹倒塌案600多件、廣告招牌掉落共有22件(已排除)、交通號誌損壞13件(尚有1件待修)、約有 70處的積淹水（已排除）。對於上述案件，高市府相關局處皆已派員前往現場排除狀況，希望盡快恢復市容，維護市民朋友安全。也要提醒大家，中央氣象局今持續發布輕度颱風海葵海上陸上颱風警報，高雄仍在陸上警戒區域內，同時，針對高雄山區發布豪雨特報、平地大雨特報，接下來仍有局部大雨發生的機率，請民眾提高警覺。