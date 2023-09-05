2024總統大選，TVBS民調中心昨（4）日公布最新民調顯示，民進黨賴清德雖以30%支持度居冠，但與上次調查相比跌幅最大，達7個百分點。對此，TVBS新聞部副理樊啓明認為，關鍵因素恐出在中間選民的移動。

TVBS民調中心昨公布民調顯示，賴清德以30%居冠，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。若與前次調查相較，賴支持度減少7個百分點，柯減少5個百點，侯也減少3個百分點。

對此，樊啓明昨在臉書提到，仍居領先的賴清德，較上次下滑7%，關鍵因素恐怕出在中間選民的移動。樊啓明進一步提到，在上次TVBS民調中立選民中，賴以30%拿第一、柯22%、侯22%、未定則有26%。樊啓明認為該次是賴訪美之後所作的民調，享有外交紅利，而又在泛藍整合拖拖拉拉之際，西瓜效應容易影響中立選民支持賴的可能。

樊啓明說這次民調時間落在8/28~9/1，正是郭台銘正式宣布參選之後三天，結果則顯示短時間大量新聞訊息湧出的媒體曝光效果有助郭，對政治忠誠度較低的中立選民，產生引導作用。