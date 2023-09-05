桃園市政府創新提案競賽鼓勵同仁共同運用智慧、發揮創意解決問題。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

過往公務機關總是被認為缺乏創意、政策保守，桃園市政府為了鼓勵公務同仁發揮創意、勇於突破框架，特別以「你可以改變桃園」為題舉辦創新提案競賽，邀請各機關及區公所同仁，針對民眾及城市發展所遭遇的困擾與問題，提出創新便民措施或政策方案，期待透過新興科技、法規鬆綁、協同合作等方式，達到「明天的問題，今天解決」的目標！

桃園市政府研考會主任委員吳肇銘表示，為了鼓勵各局處創新思考，運用更智慧的方法解決民眾及城市的問題，在市長張善政的指示下，市府全力推動「智慧桃園」專案，致力於提升政府行政效能，運用新興科技優化各項公共服務。

吳肇銘說，其中「你可以改變桃園，創新提案競賽」正是希望激發公務同仁的創新思維和能力，鼓勵同仁以個人名義或組隊共同提案，並藉由跨機關合作，共同運用智慧、發揮創意來解決現在及未來的問題，以提高市民滿意度、幸福感並促進城市永續。

創新提案共分為「電子化政府」、「跨域治理」、「便民服務」及「永續發展」四大主題，希望具有創新意識、善用現代科技的同仁，積極應用人工智慧、物聯網、區塊鏈等資訊科技進行跨機關業務整合及公私協力，或者簡化人民申請案件等流程。同時為了實現SDGs永續目標，也期待同仁從健康與福祉、性別平等、能源氣候行動等面向，為桃園提出永續新解方。

吳肇銘指出，桃園市政府創新提案競賽即日起至9月30日受理報名，未來這項競賽也會開放給民眾共同來參與，期待大家能一起為桃園做一件事，成為改變桃園、讓桃園更好的一份力量。