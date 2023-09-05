資本額50萬元的超思公司獲得農業部上億元補助，該公司負責人秦語喬今（5）日發表聲明說，外界質疑巴西有家禽禽流感疫情，超思所引進的兩家農場並未發生任何疫情，且超思最後一批蛋是 5月下旬生產，5月底離港，與其後發生的疫情毫無關連。

聲明表示，超思是依規定條件參與專案。當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實在令人痛心難過。

對於超思去年甫成立且資本額僅50萬元，以小博大。聲明指出，超思資本額雖低，但營運資金均由秦語喬家族内部調度支應，且都是自有資金，並無任何外人資金。貿易買賣是下訂時付款，貨物不是同時抵達台灣，並非一次性要拿出全部貨款，而是滾動性收付款。

為何超思進口蛋最多，超思說，農委會並未預設進口配額給任何一個貿易商或國家，只要在期限内滿足條件，農委會就會接受。當時除超思外，各貿易商、台商等均積極在農委會新開放的各國尋找蛋源。當時巴西並未傳禽流感疫情，超思當時知悉巴西為少數日本開放可進口國家，所以也向巴西進口。在取得巴西農場聯繫管道後，確保了巴西蛋源並回報農委會，確認數量後獲准進行。

至於倉儲問題，超思指出，台灣雞蛋一般内需自足，進口不是常態。生鮮貨櫃的貿易商一般也不會在辦公室存貨，且多數是租用倉儲，或是抵港後，依照客人自提或指示地點交貨。此次受到農委會委託之貿易商均無冷藏倉儲。

談到進口蛋的獲利，超思表示，這是緊急專案，不是標案。進口貿易商的工作是為客戶在海外尋找到符合條件的貨物，並送回台灣交給客人。貨款自行預墊，貨若出狀況，檢驗不過就是通不了關，整批銷毀或退運，全部貨款都由貿易商自行承擔，風險極大且難以掌控。進口蛋的關稅30％、營業稅5％及清關費用、管銷成本等支出由畜產會吸收，以解決蛋荒及穩定蛋價，所謂差額吸收是吸收這些費用，進口貿易商獲得的是貨款而非補助款。