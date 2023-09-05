民進黨總統參選人賴清德9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政說明—首場發表會，聚焦在「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」及「公義永續的台灣」三個台灣為核心主軸，拋出國政願景方向；據了解，賴清德這次主題以內政為主，不涉及國際及兩岸，未來將召開9場子題說明；明天除賴清德親，青平台基金會董事長鄭麗君，難得露面的新境界副董事邱義仁也會出席。

這場記者會將在台北市青少年育樂中心舉行，將有專家學者與各界代表上百人出席，為賴清德政策背書。

賴清德參選2024總統大選的國政方針，主要透過民進黨新境界智庫、前文化部長鄭麗君成立的青平台基金會及台灣智庫三方平台持彙整，以新境界為主導。賴清德明天啟動首場「國家希望工程」國政記者會，向國提出他擘劃的治國藍圖，選戰邁入「端牛肉時間」。

據了解，周三這場記者會，由賴清德親自召開，也邀請擬定政策的相關學者群出席，新境界文教基金會執行長陳東升、台灣智庫執行長呂曜志及青平台基金會董事長鄭麗君分別詞，賴清德最後登場。

據了解，賴清德將先把「國家希望工程」願景藍圖做總體性說明，未來國政團隊會分門別類、提出政策，預計將開9場國政說明會，向國人闡述。

黨內人士分析，賴清德這次國政記者會以內政為主，在「民主和平的台灣」，會提到擴大產業鏈的重要性，推動多元貿易，提升經濟的安全。

至於「創新繁榮的台灣」，黨內人士認為，將著重在全面推廣數位轉型，投資下世代科技創新，還有人工智慧在台灣立足、產業化，如何幫助中小企業能因應未來的轉型，延伸台灣資通訊及半導體產業優勢，支持更多隱形冠軍成為「護國群山」，最後讓人人共享經濟果實。

最後是「公義永續的台灣」。黨內人士表示，賴清德之前提出居住3對策，透過「全國歸戶」及「房屋稅差別稅率2.0」打擊囤房，擴大「青年安心成家」優惠貸款額度，及擴大社會住宅及租金補貼。當天可望有更具體的想法。

黨內人士強調，賴清德非常重視這次「國家希望工程」國政記者會，為下階段執政擘畫藍圖，絕對可以證明自己不是「躺著選」，週三這場總體說明記者會結束後，未來9場說明會，針對各面向例如健康、教育、文化、經濟等面向公布細部政策，賴清德也會出席部分場次，接下來蔡英文出訪史瓦帝尼，賴清德得國政行程勢必增加，選務行程加上政策，是賴清德非常忙碌的九月。