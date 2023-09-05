蛋商超思進口巴西雞蛋，卻驗出氟甲磺氯黴素恐致血癌，引發食安疑慮。資本額50萬的1人公司竟佔進口雞蛋達6成，更被外界質疑如何得標。但有綠營網軍洗風向稱，超思在台灣缺蛋時幫忙救急，是愛國表現。粉專「不演了新聞台」直酸，春秋時代的愛國商人弦高比起來簡直虧大了。

「小時候讀的愛國商人是弦高。」不演了新聞台今(5日)發文提到，春秋時代秦國襲擊鄭國，被鄭國牛販弦高碰上，弦高心生一計，獻上自己的4張牛皮，12頭肥牛，佯裝是鄭王遣他來勞軍，讓秦軍將領誤以為突襲已經暴露，悻然退兵。

他直酸，長大讀的愛國商人是超思，1000元入股當董事長，進口6億元巴西雞蛋，拿1.75億補貼，根本沒賺錢，只是想幫政府忙。「弦高虧大了！」

網友表示「我也願意貢獻，但我没有人脈靠山及黨證，無法表彰我的忠心愛國」、「這現代愛國商人還不寫進課本嗎」、「民進黨執政下，台灣價值猛烈燃燒，一直不斷創造出台灣價值的愛國商人，遍佈各行各業…」、「台灣的殷實商人就是跟別人不一樣」、「這個世道還願意逆風加入民進黨以外政黨的人，在人格上就已經先贏過那些選擇加入民進黨及其側翼那些人了」、「所以這愛國商人叫超思啊，就是說大家想太多了！」