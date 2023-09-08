資本額僅50萬的超思公司，由於搭上農委會（現農業部）的專案計畫，今年共進口8814萬顆雞蛋，遭外界質疑有貓膩，農業部長陳吉仲6日大動作開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍沒有辦法平息外界的質疑浪潮，甚至被媒體詢問「超思公司50萬資本額，當初是怎麼樣通過遴選過程」，更直接推麥走人。對此，一份最新網路民調針對民眾是否相信陳吉仲的解釋進行調查，結果跌破眼鏡。

農業部長陳吉仲6日公開與超思的合約內容，指出政府僅吸收貿易商進口雞蛋的關稅、營業稅和管銷成本，且本次專案進口是委託中央畜產會辦理，未有直接補助貿易代理商等情事。陳更強調，以超思為例，超思實際獲利僅約3800萬，並非外界謠傳的上億。陳吉仲也稱，超思於先墊付貨款上有清償能力。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（8）日發起網路民調，截至下午3點30分，總計有超過萬人參與。針對「陳吉仲大動作召開記者會親自解釋巴西雞蛋採購合約」，僅僅只有4%的民眾表態，「聽完陳吉仲解釋後更相信陳吉仲」、而有高達94%的民眾則認為，「聽完陳吉仲解釋後更不相信陳吉仲」、剩下「其他意見」、「沒意見」各占1%。

對於陳吉仲的辯解，網友紛紛怒批「陳吉仲你隨便虎爛幾句，就想擺脫此事，全民張大眼在看，請你下台」、「這個人不只一直做，還升高官，台灣人的忍受力真的世界第一！」、「下架執政黨！」、「莫忘世上苦人多」、「如果是有貓膩絕對不能放過一定要定罪！」、「陳GG趕快提告！笑你不敢」。

另針對雞蛋進口一事，陳吉仲先前也稱，中央畜產會是農業部委託來辦理這次雞蛋專案的緊急進口，所有雞蛋的進口流程說明非常清楚，不是像一般的商品要進來就進來，當初很多大企業願意幫忙，最後無法順利協助進口，就是因為雞蛋的進口是非常專業，有層層條件的把關。更重要的是，農業部沒有補助任何私人公司上億元，完全是用價差的吸收，所以再次的強調，只要再做不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接來提告。